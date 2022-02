112-nieuws: fietser gewond na botsing • pepperspray tegen agressieve honden

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

08.49 Fietser gewond na botsing met auto Op de Boschdijk in Eindhoven is dinsdagmorgen een fietser gewond geraakt bij een ongeluk. Die zou over het hoofd zijn gezien door een auto. Na de aanrijding viel de fietser hard op de grond. Een traumahelikopter en ambulance werden opgeroepen. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een getuige gesproken, maar zoekt nog meer informatie over het ongeluk. Iedereen die iets heeft zien gebeuren, wordt gevraagd zich te melden. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

21.30 Brandweer rukt uit voor brand in huis Etten-Leur De brandweer rukte maandagavond uit om een brand te blussen in een huis aan de Burgemeester Berettastraat in Etten-Leur. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties.