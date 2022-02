112-nieuws: fietser gewond na botsing • vrouw opgepakt na vernielen auto

10.37

De politie heeft maandagavond op het Marijkeplein in Etten-Leur twee mannen aangehouden voor een poging tot inbraak. Het gaat om twee 28-jarige mannen uit Tholen en Utrecht. Ze worden ervan verdacht dat ze diezelfde avond hebben geprobeerd in te breken in een huis aan de Ettenseweg in Rijsbergen.

De politie kreeg maandagavond een melding binnen dat de bewoonster van het huis in Rijsbergen twee mannen had betrapt die probeerden bij haar in te breken. Ze gingen er te voet vandoor en stapten uiteindelijk in de Oranjestraat in een auto en reden snel weg. Een oplettende getuige zag het gebeuren en noteerde het kenteken, waarna ze de politie waarschuwde. Kort daarna zag de politie de auto met het doorgegeven kenteken in Etten-Leur rijden. De mannen zijn aangehouden en zitten nog vast. Ze worden dinsdag verhoord.