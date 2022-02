Ook in Den Bosch gebruikte arts eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandeling

In het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch heeft een gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikt bij een vruchtbaarheidsbehandeling, zonder de wensouders hierover in te lichten. De arts, Henk Nagel, heeft op die manier tussen 1977 en 1985 minstens één kind verwekt. Dat meldt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waarin het Carolus Ziekenhuis opging.

Nagel is de vierde vruchtbaarheidsarts in Nederland van wie nu bekend is dat hij vrouwen zonder toestemming insemineerde met zijn eigen zaad.

Het JBZ heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd ingelicht. Mensen die zich door Nagel hebben laten behandelen, kunnen zich melden bij het ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Piet-Hein Bulting laat in een verklaring weten te onderzoeken of er nog andere gevallen zijn. Hij noemt de situatie 'onbegrijpelijk en ontoelaatbaar'. "Elke vrouw moet er op kunnen vertrouwen dat haar arts doet wat met haar is afgesproken."

Donorkind

De zaak kwam aan het licht nadat zich vorig jaar een donorkind bij het JBZ meldde met het vermoeden een kind te zijn van Nagel. De oud-gynaecoloog werkte vervolgens mee aan een DNA-onderzoek en daarmee is aangetoond dat hij inderdaad de biologische vader is.

Volgens het JBZ was Nagel tussen 1977 en 1985 de enige gynaecoloog van de toenmalige vakgroep die zich bezighield met kunstmatige inseminatie. De oud-gynaecoloog heeft naar eigen zeggen 'enkele keren' zijn eigen sperma gebruikt. Het is onduidelijk of in die gevallen ook een zwangerschap ontstaan is.

Nader onderzoek

"Voor het donorkind dat zich heeft gemeld en de moeder is de impact van deze onderzoeksuitkomst begrijpelijkerwijs groot", benadrukt het ziekenhuis in de verklaring. "De relatie met je ouders of je kinderen is een van de meest belangrijke en waardevolle in het leven."

Het ziekenhuis laat nader onderzoek doen om te achterhalen wat er precies is gebeurd en in welke omvang. "Uiteraard zullen de uitkomsten na afronding van het onderzoek worden bekendgemaakt."

Sinds 1994 geen donorzaadbehandelingen

In de jaren waarin de oud-gynaecoloog werkzaam was in het Carolus Ziekenhuis bestond er nog geen regelgeving over donorconceptie. "Maar ook toen was het medisch ethisch gezien onjuist om eigen zaad te gebruiken zonder daar de ouders over te informeren en om toestemming te vragen", benadrukt het ziekenhuis.

"In ons ziekenhuis worden sinds 1994 geen behandelingen met donorzaad meer toegepast. Tegenwoordig worden de vruchtbaarheidsbehandelingen door een team van artsen en verpleegkundigen volgens landelijke richtlijnen uitgevoerd. Er vinden regelmatig kwaliteitscontroles plaats door externe auditeurs."

Niet de eerste arts

Nagel is bepaald niet de enige arts die zich bezondigde aan het gebruiken van zijn eigen zaad bij inseminatiebehandelingen. Vorige week bleek dat een gynaecoloog van het voormalige Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp zeker 21 kinderen verwekte bij vrouwen die dachten dat ze met sperma van een anonieme donor werden geïnsemineerd.

Eind 2020 maakte het Isala Ziekenhuis in Zwolle bekend dat de inmiddels overleden gynaecoloog Jan Wildschut ook zijn eigen zaad gebruikte tussen 1980 en 1994. Hij heeft minstens 47 nakomelingen. Ook Jan Karbaat verwekte met zijn eigen sperma kinderen: het ging om zeker zeventig kinderen in zijn eigen kliniek.

Voor 2004 was anoniem sperma doneren nog toegestaan. Wie sindsdien verwekt is, heeft het recht te weten wie de donorvader is.