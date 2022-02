Noodopvang Rosmalen is bijna klaar, welke asielzoekers er komen niet bekend

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 De noodopvang voor 300 asielzoekers bij Autotron in Rosmalen is bijna klaar. Even binnen kijken.

De noodopvang voor 300 asielzoekers bij Autotron in Rosmalen is bijna klaar. Dinsdag wordt er met bedden en kasten gesleept en de kantoren worden ingericht. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste asielzoekers op 21 februari terecht.

Het is nog onbekend wie er straks zullen wonen. Locatiemanager Marloes van der Maas geeft aan te moeten afwachten wie er doorgestuurd worden vanuit Budel en Ter Apel. Wel zegt ze: "De locatie is heel geschikt voor gezinnen met kinderen. Achter een van de tenten is nog ruimte om een speeltuintje aan te leggen."

"We houden goed contact met bewoners, omwonenden, politie en gemeente om problemen zoals in Budel te voorkomen."

Het COA en de provincie vroegen op 1 november aan de gemeente Den Bosch om tijdelijk driehonderd asielzoekers op te vangen. In 2015 en 2016 was er bij het Autotron in Rosmalen ook al een opvang. Het gaat ook deze keer het om opvang voor de maximale duur van een jaar. "We houden goed contact met de bewoners, omwonenden, de politie en de gemeente om problemen zoals in Budel te voorkomen", zegt Marloes van der Maas.

"Ik vind het gewoon super dat Nederland zijn deuren opent, zodat ze hier opgevangen kunnen worden."

Gerben Jonkers uit Sprang-Capelle gaat straks aan de slag in de noodopvang bij het Autotron, als woonbegeleider. "Ik ben drie maanden geleden in de opvang in Oisterwijk begonnen en heb heel veel zin om hier aan de slag te gaan." Gerben loopt dinsdag samen met een grote groep COA-medewerkers door het complex en krijgt van alles uitgelegd over zijn nieuwe werkplek. Hij vertelt wat hij precies gaat doen: "Ik ben woonbegeleider en ga hier activiteiten organiseren om de mensen van de straat te houden." Voor Soumia Tahrioui is het haar eerste ervaring met asielzoekers. "Ik vind het spannend, maar ik haal er veel voldoening uit om een steentje bij te dragen aan de opvang", vertelt ze. "Natuurlijk hoor je ook wel negatieve verhalen over asielzoekers, maar ik ben er zelf altijd positief over. Ik vind het gewoon super dat Nederland zijn deuren opent zodat ze hier opgevangen kunnen worden.

Soumia Tahrioui gaat voor COA aan de slag in de noodopvang in Rosmalen (foto: Jan Peels)