Nachtcafé De Graanbeurs is er klaar voor: 'Ik kan binnen een uur open'

Nachtcafé De Graanbeurs in Breda.

De uitgelekte plannen van het kabinet om de nachthoreca weer te openen en de openingstijden verder te verruimen, klinken als muziek in de oren van Raymond Elzerman. Hij is de eigenaar van De Graanbeurs in Breda. "De versoepelingen die nu worden besproken zijn zeer hoopvol. Ik hoop echt dat het doorgaat!"

De Bredase nachthoreca heeft gezamenlijk afgesproken om niet mee te doen aan de landelijke actie op 12 februari. Nachtclubs en discotheken gaan dan uit protest tegen de coronamaatregelen open. "Wij zetten in om vanaf carnaval weer open te mogen. Dat zal dan waarschijnlijk met 1G zijn, maar daar heb ik persoonlijk geen moeite mee." Alles voor een soort van ouderwets carnaval: "Als we bijvoorbeeld maar staand een carnaval kunnen beleven. Zittend carnaval vieren slaat nergens op. Dat gaat aan alle kanten gigantisch fout." Bij 1G moeten de gasten zich vooraf laten testen, ook gevaccineerden.

"Als we groen licht krijgen, dan kan ik binnen een uur open."

Op zo'n zeven weken na, was de zaak van Elzerman twee jaar dicht. Nu durft hij weer vooruit te kijken: "Als we dan aansluitend aan carnaval open mogen blijven, dan kunnen we als branche ook weer verder. Zoals het er nu uitziet, zie ik dat wel gebeuren." Hij vervolgt: "Hopelijk krijgen we dat volgende week te horen tijdens de persconferentie. Wij zijn er klaar voor. Als we groen licht krijgen, dan kan ik binnen een uur open zijn."

"Ik hoop dat we met carnaval een inhaalslag kunnen maken."