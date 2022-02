Super Mario en Micky Mouse in LEGO-optocht, zo viert Goirle carnaval

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 LEGO-carnavalsoptocht trekt door Goirle

Geen ijzerdraad en papier-maché, maar LEGO-steentjes vormen dit jaar de basis voor de carnavalsoptocht in Goirle. De traditionele leutstoet kan opnieuw niet doorgaan door corona. Toch hebben ze in Ballefruttersgat niet stilgezeten. Ruim 32 wagens doen mee aan de LEGO-optocht, die met carnaval digitaal te volgen is.

Corona of niet: het carnavalsvirus in Goirle is niet te temmen. Dinsdag waren de opnames voor de livestream in de feestzaal van broeder Lip Lap. Met een doorzichtig touwtje worden de wagens vooruit getrokken. Langs de kant geen vrolijk uitgedoste Goirlenaren, maar kleurrijke LEGO-poppetjes. En ja: zelfs een deel van het dorp is met uiterste precisie nagebouwd. "We hebben meer wagens dan met de normale optocht", lacht Jan Brekelmans van Stichting Karnaval Ballefruttersgat. "We hadden natuurlijk liever een gewone optocht gehouden. Toch is dit ook heel erg leuk om te doen. Niks doen is geen optie", weet de voorzitter. Bouwclubs, kinderen en ouders hebben de wagens compleet aangeleverd. Toch gaat niet alles vlekkeloos. Vlak voor de opname repareert Brekelmans nog snel een wagen. "En dit zal niet de laatste reparatie zijn, denk ik", lacht hij. "Het is toch nog best lastig dit."

"Het kost een hoop energie."

Ook Arjan Hendriks van CV De Kruikefrutters ruilde zijn kwasten in voor steentjes. "Het kost een hoop energie, maar dit is wel heel leuk om te doen!" Vol trots laat hij een wagen zien met Super Mario, Mickey Mouse en zelfs een dj met draaitafel. "Dit is gewoon een heel mooi alternatief."

De wagen van CV De Kruikefrutters (foto: Omroep Brabant).