Ireen Wüst heeft haar zesde gouden Olympische medaille nu echt om

Schaatsster Ireen Wüst heeft de historische gouden medaille die ze maandag won op de Spelen in China op de 1500 meter nu echt binnen. Op Medal Plaza in Beijing ging de 35-jarige Goirlese springend de hoogste trede van het podium op.

Daarna kreeg ze breed glimlachend haar zesde olympische plak van deze kleur omgehangen.

Maandag schreef het fenomeen uit Goirle geschiedenis. Geen enkele Nederlandse sporter heeft zes keer olympisch goud in de prijzenkast. Meteen na de race was er dan ook veel emotie: "In 2006 nog als 19-jarige broekie stond ik hier vol trots met mijn gouden medaille. Nu, als 35-jarige, sta ik hier weer. Het is toch ongelooflijk. Dit is niet normaal. Ik heb er geen woorden voor."

Een dag later heeft ze het goud dan ook echt om haar nek. Kilk op de pijltjes naar links en rechts om door vijf veelzeggende foto's te bladeren.