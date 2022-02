In deze Brabantse gemeenten hangen omstreden Chinese camera's

Zeker twaalf gemeenten in Brabant maken voor de beveiliging van overheidsgebouwen of de openbare ruimte gebruik van camera's van de Chinese merken Dahua en Hikvision. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De camera's zijn omstreden: ze zijn goed en niet duur, maar er zijn zorgen over onder meer spionage via de camera's.

Via een 'achterdeurtje' zouden de camera's kunnen worden misbruikt, zo is de vrees. Er zou dan meegekeken kunnen worden.

Dat kan zowel via de meegeleverde software van de fabrikanten, die soms wordt gebruikt, of door de ingebouwde software op de camera's zelf. Overigens is zo'n bewust ingebouwd achterdeurtje in de praktijk nooit aangetroffen.

Waar de camera's in Brabant precies hangen is onduidelijk. Of er bijvoorbeeld gemeentehuizen of stadskantoren mee bewaakt worden, is niet bekend. Zeker is wel dat ze hangen in of bij overheidsgebouwen en in de openbare ruimte.

"Het is interessant voor een buitenlandse inlichtingendienst om daar even mee te kijken wie er allemaal naar binnen loopt", zegt China-expert Ardi Bouwers tegen de NOS.

In deze gemeenten hangen de Chinese camera's:

Asten

Bergen op Zoom

Best

Deurne

Eersel

Helmond

Hilvarenbeek

Laarbeek

Oirschot

Oss

Waalre

Waalwijk

Verboden

In de Verenigde Staten is de inzet van Hikvision- en Dahua-camera's bij overheidsgebouwen verboden. Ook in andere landen liggen de populaire fabrikanten onder vuur uit vrees voor spionage.

"Elk bedrijf in China moet gegevens delen met de regering", zegt Casper Wits van de Universiteit Leiden tegen de NOS. Hij doet onderzoek naar Oost-Azië. "En het kan best zijn dat China nu geen interesse heeft in die beelden, maar over vijf jaar wel."

Dat is volgens hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs een risico. "Als er nu geen achterdeurtje in de software zit, wil dat niet zeggen dat hij er niet in gestopt kan worden", aldus Jacobs tegen de NOS. "Die zou de fabrikant bijvoorbeeld met een software-update kunnen toevoegen."

Spionage

Volgens inlichtingendienst AIVD heeft China een 'offensief cyberprogramma' gericht op Nederland. Op het gebied van economische spionage is het land zelfs de 'grootste bedreiging' voor Nederland, concludeerde de dienst in zijn laatste jaarverslag.

Naast het meekijken via camera's is ook computerspionage een probleem: een camera is ook een computer, en via die camera zouden kwaadwillenden bijvoorbeeld een overheidsnetwerk kunnen betreden.

Mensenrechtenschendingen

En er is nog een ander probleem met de Chinese bedrijven: hun technologie wordt gebruikt in de Chinese regio Xinjiang, waar de Oeigoerse bevolking wordt onderdrukt. Dat geldt voor zowel de camera's van Hikvision als van Dahua. Volgens internationale mensenrechtenorganisaties pleegt China misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang.

Hikvision- en Dahua-apparatuur zou er worden ingezet om de bevolking te volgen, bijvoorbeeld in strafkampen en in moskeeën. "Nederland heeft een grote Oeigoerse gemeenschap", zegt Wits. "Hoe denk je dat zij zich voelen als ze door Nederland lopen en daar de technologie zien die in China wordt gebruikt om hun familie te onderdrukken?"

Eerder besloot het Europees Parlement om camera's van HIkvision onder meer om die reden in de ban te doen, naast zorgen over spionage.

Volgens insiders in de beveiligingsindustrie zijn veel gemeentes zich niet bewust van de gevoeligheid. "Gemeentes letten vooral op kosten", zegt iemand die lange tijd Hikvision-producten aan onder meer overheden verkocht.. "Ze zijn hier echt niet mee bezig."

Reactie Dahua

Dahua zegt in een reactie dat ze een privaat bedrijf zijn en geen staatseigendom. Ook zegt het uitgebreid maatregelen te nemen om data van klanten te beschermen. Beschuldigingen dat het bedrijf direct of indirect betrokken is bij mensenrechtenschendingen wijst Dahua van de hand.

Indirect heeft de Chinese overheid overigens wel degelijk een deel van het bedrijf in handen, via onder meer China Mobile. Hikvision heeft niet gereageerd op vragen van de NOS.