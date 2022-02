Door lawine overleden skiërs Axel en Boris 'zullen zeer gemist worden'

De Eindhovense studenten Axel Verstegen en Boris Bakker zullen volgens de Eindhovense universiteit TU/e 'zeer worden gemist'. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. Axel en Boris zijn de twee skiërs van 20 en 21 die maandag in de Franse Alpen omkwamen, toen ze werden bedolven onder een lawine. Beiden waren buiten de piste aan het skiën.

De krant sprak meerdere mensen die de twee slachtoffers kennen. Zij waren met hun studievereniging van de opleiding Sustainable Innovation in het skigebied, toen de lawine ontstond. Vanuit die opleiding is een steunverklaring gestuurd, waarin staat dat beide mannen gemotiveerde, enthousiaste en gewaardeerde studenten waren. Zo waren beiden onder meer actief bij studentensportverenigingen. "Ze zullen zeer gemist worden, door velen."

Grote verslagenheid

Bij die studentenclubs en sportverenigingen heerst grote verslagenheid, schrijft de krant. Zo zegt de voorzitter van Badmintonvereniging Panache, waar Boris trainingen volgde, dat zijn dood een shock is voor de club. Axel was speler en bestuurslid bij basketbalclub Tantalus.

"Het nieuws sloeg in als een bom", laat Wim Koch van het Studentensportcentrum in Eindhoven aan het Eindhovens Dagblad weten. Hij zag de studenten meerdere keren per week om te sporten.

Verschrikkelijk voorgevoel

"Toen het bericht naar buiten kwam dat twee Eindhovenaren waren overleden, kreeg ik meteen een vreselijk gevoel. Het zal toch niet zo zijn dat het een van onze sporters is? Even later ging het nieuws al snel rond en hoorde ik via via dat het inderdaad twee bekenden waren. Wat verschrikkelijk dat mijn voorgevoel bleek te kloppen. Dit is een tragedie voor iedereen die hen kende.”

Volgens het Eindhovens Dagblad reisden de medestudenten, die ook in het gebied op wintersport waren, met een extra bus terug.

