Gemeenten heroverwegen gebruik van omstreden Chinese camera's

De gemeenten Helmond, Hilvarenbeek en Waalwijk willen camera's van de Chinese merken Hikvision en Dahua misschien in de ban doen. Dat zeggen zij de tegen de NOS. De camera's zijn populair, maar er zijn zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten.

De technologie wordt gebruikt in de Chinese regio Xinjiang, waar de Oeigoerse bevolking wordt onderdrukt. Daarnaast bestaat de vrees dat via de camera's van de twee merken kan worden meegekeken dankzij een mogelijk 'achterdeurtje' in de software. Overigens is zo'n bewust ingebouwd achterdeurtje nooit aangetroffen.

In de ban

De gemeente Waalwijk zegt tegen de NOS al een tijdje van plan te zijn om de merken in de ban te doen. Zutphen, Vaals, Hilvarenbeek, Helmond en Goeree-Overflakkee overwegen net als Den Haag om de Chinese merken niet langer te gebruiken. Andere gemeenten stoppen met de camera's van Hikvision en Dahua. Het gaat om Borsele, Druten en Scherpenzeel.

Ook in de Brabantse gemeenten Asten, Bergen op Zoom, Best, Deurne, Eersel, Laarbeek, Oirschot, Oss en Waalre hangen de camera's van die merken.

Spionage

In de Verenigde Staten is de inzet van Hikvision- en Dahua-camera's bij overheidsgebouwen verboden. Ook in andere landen liggen de populaire fabrikanten onder vuur uit vrees voor spionage.

