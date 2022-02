Heggen die veld moesten ruimen vanwege bezuinigingen, mogen toch blijven

Het plan van de gemeente Boxtel om veel heggen en haagjes weg te halen, omdat het onderhoud te duur is, is van tafel. Wethouder Fred van Nistelrooij trok het voorstel dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in nadat veel inwoners zich tegen het plan keerden.

"De reuring die is ontstaan, is zeer begrijpelijk. Er is onvoldoende stilgestaan bij de communicatie. Er is meer overleg nodig. Het voorstel wordt daarom ingetrokken", zei Van Nistelrooij nadat een aantal politieke partijen hier vragen over hadden gesteld.

Drie miljoen

De gemeente Boxtel moet jaarlijks drie miljoen euro bezuinigen en het weghalen van een derde van alle heggen was een van de plannen om dat te realiseren. Het onderhoud zou te duur zijn. Boxtelaren die willen, kunnen een heg adopteren, zo was het plan.

Veel inwoners waren daar allerminst blij mee. "Ze zijn echt niet goed daar bij de gemeente", reageert Ton van Alebeek. "Zal een lekkere bende worden", volgens buurtbewoonster Jaqueline Puijn. Ook Sonja Metler vindt het een hele foute bezuiniging. "Mens en dier hebben natuur nodig", zegt ze.

35.000 euro

Nu het gemeenteplan is geschrapt, moet wel op een andere manier worden bezuinigd, stelde wethouder Van Nistelrooij. De gemeenteraad stemde vorig jaar zelf in om dit jaar 22.000 euro en volgend jaar 35.000 euro te besparen op groenonderhoud. Over hoe dit kan worden bereikt, gaat de gemeente in gesprek met wijkplatforms.

