Heggen moeten weg om te bezuinigen in Boxtel, bewoners zijn boos

Boxtel moet bezuinigen en wil daarom heggen weghalen om te besparen op het onderhoud

Alle kleine beetjes helpen, denkt de gemeente Boxtel. Jaarlijks moet er drie miljoen euro worden bezuinigd en daarom moeten nu ook de haagjes en heggen in de gemeente er aan geloven. Een derde van alle heggen moet weg. Het onderhoud is te duur. Boxtelaren die dat willen, kunnen een heg adopteren. Maar het plan schiet bij veel inwoners in het verkeerde keelgat.

Het weghalen van zoveel hagen en heggen levert een bezuiniging van 35.000 euro per jaar op, rekent wethouder Fred van Nistelrooij voor. Nog lang geen drie miljoen, maar het is íets. "Het onderhoud van heggen en hagen is duur, ze moeten twee keer per jaar gesnoeid worden en heel vaak geschoffeld", zegt de wethouder. Hagen die geen belangrijke functie hebben, worden weggehaald. "Denk bijvoorbeeld aan een haag tussen voet- en fietspad, of tussen een voetpad en gazon."

"Mens en dier hebben natuur nodig."