'Oud-gynaecoloog voelt schaamte voor verwekken donorkinderen'

Oud-gynaecoloog Henk Nagel voelt schaamte, angst en schuld voor het verwekken van meerdere donorkinderen in zijn dienstjaren bij het toenmalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch. Dat zegt zijn woordvoerder Rob Leeuwenburg tegen het Brabants Dagblad.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waarin het Carolus in 2002 opging, meldde maandag dat Nagel tussen 1977 en 1985 ‘enkele keren zijn eigen sperma’ had gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Het JBZ kwam de acties van Nagel op het spoor toen een donorkind zich vorig jaar bij het ziekenhuis meldde met het vermoeden een kind van de oud-gynaecoloog te zijn. Dna-onderzoek wees uit dat dat klopt.

Leeuwenberg zegt tegen het Brabants Dagblad dat Nagel het voorbarig zou vinden om zich op een aantal kinderen vast te prikken en dat hij zich schuldig, angstig en beschaamd voelt. De nu 82-jarige Nagel zou inmiddels al een gesprek hebben gehad met zijn donorkind.

'Onbegrijpelijk en ontoelaatbaar'

Het JBZ laat nader onderzoek doen om te achterhalen wat er precies is gebeurd en in welke omvang. Bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting laat in een verklaring weten te onderzoeken of er nog andere gevallen zijn. Hij noemt de situatie 'onbegrijpelijk en ontoelaatbaar'

