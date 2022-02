Horeca is weer open, maar Christel voelt zich in haar rolstoel niet welkom

Christel Verbogt in haar rolstoel op de Grote Markt in Bergen op Zoom.

Christel Verbogt (24) uit Halsteren heeft een zwakke weerstand en zit daardoor in een rolstoel. Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen kan ze eindelijk weer een hapje of een drankje doen, maar veel horecagelegenheden zijn niet toegankelijk voor haar. Christel wil ondernemers bewust maken van dit probleem: “Ze reageren dan dat ze nooit iemand in een rolstoel zien. Maar ja, als ik hier niet binnen kan komen, dan zál je mij hier ook nooit zien!”

De oplossing hoeft volgens Christel niet zo ingewikkeld te zijn. Een veilige plaat, die vooraf is getest, kan daar al verandering in brengen. "Zo kunnen mensen zoals ik wél mee naar die ene leuke borrel op ons werk.”

"Statafels zijn natuurlijk helemaal niet te doen als je in een rolstoel zit."

Maar als je eenmaal binnen bent, is er weer een ander probleem: 85 procent van de horecagelegenheden heeft geen mindervalidentoilet. "Dus moet ik nadenken over elk slokje dat ik drink." Vervelend én frustrerend, vindt Christel. Ze hoopt dat horecaondernemers willen nadenken over oplossingen. Een van haar favoriete restaurants laat haar bijvoorbeeld naar het personeelstoilet gaan.

"Vaak wordt er geen rekening gehouden met iets simpels als een kinderwagen.”

Maar Christel ervaart nog veel meer hindernissen. "Vaak is er geen invalidenparkeerplaats. En binnen zijn er vaak opstapjes of statafels! Dat is natuurlijk helemaal niet te doen als je in een rolstoel zit." En daar hebben niet alleen mensen in een rolstoel last van. “Nederland telt twee miljoen mensen met een beperking en er is veel vergrijzing. Ouderen die moeilijk ter been zijn laat je geen steile trap afdalen naar het toilet, maar dat is wel een situatie die je veel ziet. En vaak wordt er geen rekening gehouden met iets simpels als een kinderwagen.”

"Juist nu iedereen weer naar de horeca gaat, wil ik ook mee kunnen.

Hoewel ze begrijpt dat horecagelegenheden veel voor hun kiezen hebben gekregen tijdens de coronacrisis, vraagt ze juist nu aandacht voor toegankelijkheid. "Juist nu iedereen weer naar de horeca gaat, wil ik ook mee kunnen. Het is heel zuur om ondernemers te horen zeggen dat iedereen welkom is, want dat gevoel heb ik niet." Ze zou het fantastisch vinden als ondernemers werken aan toegankelijkheid. “Is dat niet waar horeca over gaat: mensen een fijne tijd bezorgen onder het genot van een hapje of een drankje? Bovendien heb je meteen een goed visitekaartje!”