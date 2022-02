Eis: 12 jaar cel voor brute steekpartijen in Eindhoven

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twaalf jaar cel geëist tegen Shire A. De 50-jarige Eindhovenaar wordt verdacht van het neersteken van twee willekeurige vrouwen. Beide slachtoffers raakten daarbij ernstig gewond.

De steekincidenten gebeurden vorig jaar januari en maart. Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag.

'Zonder enige aanleiding'

De vrouwen verklaarden ‘zonder enige aanleiding’ aangevallen te zijn door een man op een fiets en in het bezit van een steekwapen. Het eerste slachtoffer, een 47-jarige vrouw uit Eindhoven, kreeg een mes in haar gezicht en hoofd tijdens een wandeling op de Karel Doormanstraat. Het tweede slachtoffer, een 33-jarige vrouw uit Eindhoven, werd met een mes gestoken in haar rug terwijl zij jogde door de Marterstraat.

De officier van justitie spreekt tijdens de zitting van bijzonder heftige zaken. “Beide slachtoffers dragen nog elke dag de gevolgen van dit beangstigende en uit het niets komende geweld met zich mee.”

Verdachte ontkent

Hoewel er camerabeelden zijn van beide steekpartijen, ontkent Shire A. elke betrokkenheid. De verdachte erkent wel gefietst te hebben in de directe omgeving van de Marterstraat, maar niet dat hij het slachtoffer aanviel.

Voor het aangetroffen bloed van dit slachtoffer op zijn broek heeft hij geen verklaring. De Eindhovenaar spreekt van een fout van de onderzoekers en werkte niet mee aan onderzoek van het Pieter Baan Centrum.

Mogelijk derde slachtoffer

In een derde zaak werd dezelfde man verdacht van de aanval van een vrouw op de Strijpsestraat. Het onderzoek leverde onvoldoende bewijs op om hem hiervoor te vervolgen.

De uitspraak is over twee weken.

LEES OOK: Bloed van slachtoffer op zijn kleren, maar verdachte (50) blijft ontkennen