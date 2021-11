Bloed van slachtoffer op zijn kleren, maar verdachte (50) blijft ontkennen

De 50-jarige Shire A. uit Eindhoven had bloed van het slachtoffer op zijn kleren, maar toch blijft hij ontkennen dat hij haar heeft neergestoken. Een hardloopster werd in maart op klaarlichte dag vanuit het niets in haar rug gestoken. Ze raakte zwaargewond. De verdachte blijft vastzitten totdat de zaak in februari voor de rechter komt, zo bepaalde rechter-commissaris woensdag.

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het bewijs tegen de Eindhovenaar overweldigend. Zo is hij vlak voor de steekpartij gezien op camerabeelden in de Marterstraat in Eindhoven, waar het slachtoffer werd aangevallen.

Ook loopt er een onderzoek naar de betrokkenheid van A. bij twee andere steekincidenten in Eindhoven. Op 7 en 20 januari werden twee vrouwen op dezelfde manier aangevallen. Een bewegingsexpert is ingeschakeld om te zien of de dader in alle drie de gevallen dezelfde zou kunnen zijn.

Telefoongesprekken afgeluisterd

Daarnaast heeft de politie telefoongesprekken van de verdachte in de gevangenis met familieleden afgeluisterd en een infiltrant van de politie ingezet om een praatje met Shire A. te maken op de luchtplaats van de gevangenis. Dat heeft volgens zijn advocaat niets opgeleverd.

De verdachte is in het Pieter Baan Centrum in Almere psychologisch onderzocht om te bekijken of hij mogelijk ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de steekpartij. Het rapport met de conclusies van dat onderzoek is over enkele weken klaar.

Risico te groot

Omdat dus nog onduidelijk is hoe het met de psychologische gesteldheid van de man is en wat zijn mogelijke motief was, vindt de rechtbank het risico te groot om hem tot de rechtszaak op 9 februari 2022 vrij te laten.

