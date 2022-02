Verpleegkundige ETZ ontslagen na uitspraken in anti-vaccinatievideo

Een ic-verpleegkundige van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is ontslagen omdat hij verhalen over zijn patiënten deelde in een video van een anti-vaccinatieorganisatie op internet. Ook snuffelde hij onterecht in patiëntendossiers. Volgens de rechter is het ontslag terecht, maar de man mag wel zijn ontslagvergoeding van ruim 74.000 euro houden.

De man werkte ruim 42 jaar voor het ziekenhuis in Tilburg. In het begin van de coronacrisis zette hij iets opvallends over vaccinaties op Twitter. "De meest artsen zijn gewoon gehersenspoeld", schreef hij. De man kreeg daarom een paar dagen later een waarschuwing van het ziekenhuis.

Geschorst

Afgelopen september haalde hij zich weer de woede van zijn bazen op de hals. Hij was ruim een uur te gast in een praatprogramma van de antivax-organisatie 'Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020'. Die stichting roept op om de vaccinatiecampagne stil te leggen. De video werd verspreid via internet en schimmige fora.

In de uitzending zei hij onder andere dat een patiënt was overleden aan een hersenbloeding als gevolg van vaccinatie. Volgens het ziekenhuis klopt dat helemaal niet en is de patiënt overleden aan corona. Daarom werd de verpleegkundige drie weken geschorst. De uitzending is later verwijderd.

Inzet voor patiënten

De man zei tijdens de rechtszaak dat hij zich al ruim 42 jaar altijd 'voor de volle honderd procent heeft ingezet voor de patiënten'. Bovendien is hij nooit eerder in de problemen gekomen op zijn werk. Wel gaf de man toe dat hij tegen het ziekenhuis had moeten zeggen dat hij aan het programma mee ging doen.

De verpleegkundige noemde geen namen van zijn patiënten in de uitzending, maar beschreef wel heel veel details. "De kans bestaat dat patiënten of nabestaanden zichzelf in het verhaal herkennen", stelde de rechter. Daarnaast ging de medewerker dus onterecht op zoek naar informatie in patiëntendossiers. Ook dat rekende de rechter hem zwaar aan.

De meeste uitspraken over corona en vaccinatie mocht de man van de rechter wel doen. De man wilde het ziekenhuis niet doelbewust schaden en heeft het recht om zijn mening te geven, zei de rechter. Daarom mag hij zijn volledige ontslagvergoeding van ruim 74.000 euro houden.

De advocaat van de verdachte wilde niet reageren op de uitspraak. Het ziekenhuis laat in een reactie weten: "Het ETZ vindt dat de medewerker verwijtbaar heeft gehandeld richting (familie) van patiënten, directe collega’s en het ETZ als ziekenhuis en werkgever."

"Naar oordeel van de kantonrechter is er op basis van de ingebrachte argumenten een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden", vervolgt het ziekenhuis. "Bovendien stellen we vast dat ook de kantonrechter vindt dat we bij deze vervelende, maar noodzakelijke procedure zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan."

