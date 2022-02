Bassjackers overleven de coronatijd, maar maken zich zorgen over dancescene

Bassjackers (links producent Ralph, rechts DJ Marlon)

150 boekingen per jaar, voornamelijk in het buitenland en heel veel vlieguren. Zo zag het leven van het dj-duo Bassjackers er tot twee jaar terug uit. Door corona is dat nu wel anders, maar Marlon Flohr en Ralph van Hilst uit Waalwijk gingen niet stil in hoekje zitten balen en wisten de crisis te overleven. "Wij hebben geluk, maar ik maak mij zorgen over de toekomst van de dance-industrie", zegt Ralph.

De Bassjackers vinden zichzelf niet zielig en willen dat ook niet gevonden worden. "We hebben in de goede tijd gespaard, niet met geld gesmeten en de kosten laag gehouden. We vliegen gewoon economy class", vertelt Ralph vanuit zijn muziekstudio in Waalwijk.

"We zijn snel gaan kijken naar wat er nog wel kon."

"Natuurlijk hadden we een baalperiode omdat alle optredens ineens stillagen, maar we zijn snel gaan kijken naar wat er wel kon", vertelt de muziekproducent van de Bassjackers. Waar hij eerst voornamelijk muziek maakte voor shows met tienduizenden uitzinnige feestgangers, maakt Ralph nu ook veel muziek voor videogames. "We gamen zelf ook veel en de energie van de muziek daarin is vergelijkbaar met die van een dancefestival of clubavond", legt hij uit. Bassjackers maakte bijvoorbeeld nummers voor het populaire spel Destiny. Doordat hun muziek daarin gebruikt wordt, moeten er rechten betaald worden en daarmee blijft de schoorsteen deels roken. De muziek die Ralph maakt nu ook meer geschikt om thuis, in de auto of tijdens het sporten te luisteren. "Vroeger maakte ik echt nummers met een groot springend festivalpubliek in gedachten. Alleen die luisterden mensen vaak omdat ze gekoppeld waren aan een toffe festivalherinneringen. Die zijn er nu nauwelijks."

"Marlon moet in het buitenland blijven om te kunnen blijven optreden."

Sinds vorige zomer kon Marlon, de dj van de Bassjackers weer voorzichtig optreden in Amerika en Azië. "Hij leeft als een nomade in het buitenland om shows te kunnen blijven doen", vertelt Ralph. De twee vrienden zagen elkaar voor het laatst in november in Portugal. Het reizen gaat volgens Ralph nu beter, maar Nederlanders waren lang niet welkom in het buitenland. "Vooral voor visumplichtige landen was het lastig, daarom kon Marlon beter daar blijven. Dan had hij niets met een code rood voor Nederland te maken." Alleen dat betekende wel huis en haard achterlaten. Marlon was in 2021 maar vier dagen in Brabant.

"We hebben het geluk aan onze kont hangen."

Voor Ralph was dat geen optie, hij wordt binnenkort voor de tweede keer vader. "Heel eerlijk, we hebben het geluk aan onze kont hangen. Eerst van je hobby je beroep mogen maken en dan zelfs in zo'n tijd het nog steeds redden." Toch maken de Bassjackers zich grote zorgen over de dancescene. "Iedere industrie heeft nieuwe aanwas nodig om sterk te blijven en evolueren. Festivals en clubs gaan voorzichtiger programmeren, dus is er minder plek voor talent." Ook betwijfelt Ralph dat alle fans zomaar terugkeren. "Het publiek wordt ouder, wij waren twee jaar weg, zijn ze nog wel met ons bezig?"

"De Brabantse festivalcultuur moeten we koesteren."