Carnaval begint te kriebelen: wa trèkte aon?

Gewoon weer ouderwets carnavallen dit jaar, zou het dan toch? Het begint te kriebelen bij carnavalsvierders, nu er mogelijk snel nieuwe versoepelingen aankomen. Waar we normaal een jaar lang de tijd hebben om een nieuwe outfit te bedenken, moet die nu nog snel even geregeld worden. Omroep Brabant helpt je met de nieuwste trends.

Het is al gezellig druk bij carnavalswinkel Hoofs in Den Bosch. Carnavalsmuziek klinkt in de winkel en her en der staan groepjes hun nieuwe outfit te passen. Eigenaresse Astrid Hoofs loopt met een grote glimlach rond. De teleurstelling van een jaar geen carnaval en weinig andere themafeestjes is als sneeuw voor de zon verdwenen.

“Het gaat gewoon weer gebeuren”, zegt ze zonder twijfel. “Je voelt het gewoon, ik kan het niet uitleggen.” De Bossche geniet zichtbaar. “Het is echt een verademing, zo heerlijk. Al die vrolijke mensen weer.”

Goud en fout of juist op chique

De echte toppers van dit jaar, dat is nog lastig inschatten. “We zijn eigenlijk pas net begonnen, dus dat moet nog blijken.” Toch beginnen de favorieten al langzamerhand duidelijk te worden. Ze staat naast een paspop aangekleed met kleding vol goud en panterprint. “Goud en fout, dat is écht heel erg in!”

Gedurfde outfits dus, maar voor gek lopen hoeft zeker niet. De winkel maakt chique jassen met eigen ontworpen prints. Brabanders uit de hele provincie komen naar de winkel om die te scoren, vertelt ze. “Je kunt dan helemaal mooi gaan en het afstijlen vertelt ze. Met een glittervestje en een nette broek”, legt ze uit. Stijlvol, maar ook lekker makkelijk.