Ambtenaar op non-actief na grensoverschrijdend gedrag

Een medewerker van de gemeente Maashorst is op non-actief gesteld na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat laat een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant weten.

De melding van het grensoverschrijdend gedrag kwam binnen op 31 januari.

'Juridisch afgehandeld'

De gemeente laat weten 'adequaat en volgens de richtlijnen' actie ondernomen te hebben. De zaak is onderzocht en de betrokken ambtenaar is op non-actief gesteld.

Op dit moment wordt de kwestie 'juridisch afgehandeld' door de gemeente. Het is onbekend of er aangifte bij de politie is gedaan, en of de ambtenaar ontslagen wordt. De gemeente wil verder niks over de zaak zeggen. Ook wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

BOOS

De melding kwam binnen elf dagen na de uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice. Sinds die uitzending zijn er meerdere zaken van ongepast gedrag op de werkvloer aan het licht gekomen.

Bij een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen waren een week na de uitzending al zestig meldingen binnengekomen.

Trainingen

De gemeente Maashorst laat weten dat er door de gemeentelijke herindeling al een aantal jaren geen trainingen zijn gegeven op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.

Het voornemen is wel om daar binnenkort mee te beginnen. Het gaat dan om trainingen en gesprekken voor zowel nieuwe als bestaande medewerkers.