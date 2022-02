Eindhoven wilde verkoop van High Tech Campus aan buitenland voorkomen

De gemeente Eindhoven en Stichting Brainport hebben samen geprobeerd de verkoop van de High Tech Campus in Eindhoven aan het Singaporese staatsfonds GIC te voorkomen. Ze probeerden een tegenbod te doen, om zo de campus in Nederlandse handen te houden. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad.

Miljardair Marcel Boekhoorn verkocht de High Tech Campus in Eindhoven afgelopen zomer voor zo'n miljard euro. De kantoorlocatie waar verschillende grote techbedrijven als Philips, NXP, Intel, ASML en IBM een vestiging hebben, is nu in handen van het Singaporese staatsfonds GIC.

Die verkoop ging via de Amerikaanse vermogensbeheerder Oaktree Capital Management. Het is een van de grootste Nederlandse vastgoedtransacties ooit.

Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt dat de gemeente Eindhoven en de Stichting Brainport de verkoop probeerden te voorkomen door een tegenbod te doen. Ze vonden de campus te belangrijk voor de innovatie van Nederland en wilden niet dat het bij investeerders 'op grote afstand' terecht zou komen.

Brief naar Stef Blok

De gemeente Eindhoven en Brainport deden een beroep op minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat. Ze stuurden hem in juli 2021 een gezamenlijk brief waarin ze vroegen om staatsdeelneming te nemen. Dat houdt in dat de overheid aandeelhouder is van het bedrijf. "De verkoop van de High Tech Campus aan buitenlandse investeerders kan een serieuze impact hebben op de reputatie van Brainport en Nederland als innovatieve hotspot", zo stond in de brief.

De minister zag een deelneming niet zitten. De verkoop van het vastgoedbeheer biedt volgens het ministerie geen aanleiding om er publiek geld in te investeren. "De hoogwaardige technologie op de campus zit immers bij de huurders van de campus en niet in de stenen", zo zei een woordvoerder van het ministerie tegen het Financieele Dagblad.

Kroonjuweel behouden

Eindhoven en Brainport zochten vorig jaar naar Nederlandse financiers die wilden investeren in de campus, om 'zo het kroonjuweel voor Nederland te behouden'. Zo werd contact gezocht met het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP. Die wilde samen met andere partijen wel onderzoek doen naar een tegenbod.

Ook Philips was van de partij. Het bedrijf heeft volgens het Dagblad eerder al met succes de verkoop van de campus aan een Chinese partij tegengehouden. Afgelopen jaar zocht het bedrijf weer mee naar een oplossing. In enkele weken peuterde Philips een toezegging van 300 miljoen euro los bij 'een private partij en enkele pensioenfondsen'.

Geen tegenbod

Het kwam uiteindelijk niet tot een echt tegenbod. Philips dacht dat de tijd te kort zou zijn en Marcel Boekhoorn wilde niet wachten op het alternatieve Nederlandse bod dat de regio Eindhoven probeerde te organiseren. Hij verkocht de campus dus aan het Singaporese staatsfonds.

Het is niet de eerste grote deal voor Boekhoorn in Nederland. Eerder verdiende hij al honderden miljoenen met de verkoop van Telfort aan KPN. Tot halverwege vorig jaar was ook winkelketen HEMA nog in zijn bezit. Later kwam die keten in handen van een groep schuldeisers.

