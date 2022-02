Twee bestuurders bestraft na ongeluk waarbij vrouw (28) omkwam

De rechtbank in Breda heeft twee mensen veroordeeld, omdat ze betrokken waren bij een dodelijk ongeval, in november 2020 op de N261 bij Waalwijk. Het ongeluk kostte een 28-jarige vrouw uit Tilburg het leven.

Een automobiliste uit Waalwijk kreeg een taakstraf van 240 uur en ze mag een jaar lang niet achter het stuur zitten. Een man uit Uden, die een andere wagen bestuurde, moet een boete van 1000 euro betalen. Hij raakt zijn rijbewijs voor twee maanden kwijt wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat.

Het ongeluk op de Midden-Brabantweg, zoals de N261 ook wordt genoemd, gebeurde op 3 november 2020, tegen de avond. De Tilburgse overleed ter plaatse aan schedel- en hersenletsel, een andere inzittende raakte gewond.

'Gevaarlijk rijgedrag'

De vrouw uit Waalwijk had haar auto deels op en deels naast de snelweg stilgezet. De rechtbank achtte dit onverantwoord. Ze verklaarde bij de politie dat zij zich niet goed voelde en dat zij daarom aan de rechterkant in de berm was gestopt.

De vrouw uit Tilburg die achter haar reed, zette haar wagen ook aan de kant, achter die van de Waalwijkse, en zette de alarmlichten aan. De Udenaar had dit niet in de gaten en kon een botsing met de auto van de Tilburgse niet voorkomen, zo oordeelde de rechter.

Hem wordt gevaarlijk rijgedrag verweten. Hij had tijdens het autorijden even zijn aandacht gericht op zijn mobiele telefoon, omdat hij zijn navigatieapp wilde inschakelen. Zo kon hij zijn aandacht niet voortdurend bij het verkeer houden, waardoor de aanrijding ontstond.

Door de klap kwam de wagen van de Tilburgse achterstevoren op de meest linker van de drie rijstroken tot stilstand. De auto van de Udenaar roteerde en botste tegen een vangrail.

Grote gevolgen voor veel mensen

Het ongeluk had niet alleen gevolgen voor de nabestaanden en de twee bestuurders die vrijdag veroordeeld werden. Zo bleek tijdens de zitting dat het ongeluk indruk heeft gemaakt op de Waalwijkse. Sindsdien heeft ze niet meer in een auto gereden en ook heeft ze nog steeds last van angst om in een auto te rijden.

Een politieagent van de eenheid Loon op Zand hield er ook een nare ervaring aan over. Tijdens de nasleep van het ongeluk kreeg hij een brutale opmerking van een omstander te horen die hem diep raakte. “Ga eens werken man!”, zei een automobilist, die niet verder kon, omdat politie, ambulance en Rijkswaterstaat druk doende waren. “Hoor ik dit goed? Denk jij dat we dit leuk vinden? (…) wees blij dat je naar huis kunt, naar jouw familie”, schreef de agent in een openhartig relaas op Facebook.

