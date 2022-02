Uitspraken Kuipers over carnaval leiden tot verwarring in Brabant

De uitspraken van zorgminister Ernst Kuipers over carnaval hebben in Brabant en Limburg tot grote verwarring geleid. Na een aanvankelijk euforie na de Kamerbrief van de minister donderdagavond dat heel veel kan met carnaval, relativeerde Kuipers die brief vrijdag weer.

Woordvoerders van carnavalskoepels in Limburg en Brabant toonden zich onaangenaam verrast door de nuancering die Kuipers vrijdag aanbracht. "De aanvankelijke euforie maakte plaats voor verontwaardiging en verwarring", aldus Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie.

"Ik kan nog niet zeggen wat er eind deze maand zal gebeuren", zei Kuipers. Het is volgens hem denkbaar dat grote bijeenkomsten in cafés of op evenementen mogelijk gemaakt worden als iedereen getest is, maar dan moet dat praktisch wel haalbaar blijken. "De capaciteit is uiteindelijk beperkt."

Onhaalbaar, laten Van de Laar en diens collega Bart Maes van de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge SLV in een reactie weten. "Als straks 20.000 mensen voor een teststraat staan, is dat dan geen bron van besmetting?", vraagt Maes zich af. "Hoe is die testcapaciteit straks, waar zijn de teststraten en wie gaat dat doen?", vult Van de Laar aan. "Die capaciteit is er niet. Ik hoop dat ze dit voor dinsdag oplossen. De geest is nu uit de fles, die krijg je er niet meer in."

Handhaving

"In Maastricht staan carnavalszondag 40.000 mensen op straat. Hoe krijg je die in 20 minuten getest?", vraagt voorzitter John Paulus van Koninklijke Horeca Nederland in Maastricht zich af. "Er is nergens een afgebakend evenemententerrein. Dan zou je de hele Maastrichtse binnenstad als zodanig moeten aanmerken. Wie gaat dat handhaven?" Paulus en Van de Laar wijzen erop, dat alle carnavalsevenementen zoals optochten zijn afgeblazen. Blijft over feesten op straat en in de kroeg.

"Klinkt leuk wat Kuipers roept, maar niet uitvoerbaar", concludeert Paulus. Maes is ook niet te spreken over een uitlating van de minister, die suggereert dat corona twee jaar geleden tijdens carnaval is begonnen. "En dan zo'n uitspraak van de minister: we weten waar het is begonnen. Ja, dat weten we, niet in Limburg, maar in China!"

Een woordvoerder van Kuipers ontkent tegenover Omroep Brabant dat Kuipers gezegd heeft dat hij carnaval als een groot evenement ziet waarvoor een 1G-beleid geldt. Kuipers heeft wel gewezen op het massale karakter van een volksfeest als carnaval, maar er is nog niet besloten welke maatregelen dan nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen en die beslissing is onder meer afhankelijk van het advies van het Outbreak Management Team.

Ook burgemeester Mikkers van Den Bosch reageerde op de ontstane verwarring: "Voor ons geldt de brief van de minister van donderdag als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat we carnaval zo willen organiseren dat we uitgaan van de maximaal 500 per horecalocatie (binnen en terras). Geen grote evenementen (>500 personen) en geen podia e.d. in het openbaar gebied."

Mikkers vervolgt: "Dat hebben we donderdag ook zo gecommuniceerd in ons nieuwsbericht. Daarmee zijn er geen evenementen die vallen onder het 1G regime in onze gemeente. En blijven we binnen de richtlijnen van de brief en de voorstellen zoals die nu op tafel liggen. Het kabinet besluit hier niet eerder dan dinsdag over."

LEES OOK: Nog geen besluit over 1G-beleid bij doorgaan carnaval