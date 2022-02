Coronanieuws: 11.364 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

16.42

Als carnaval doorgaat, dan ziet het kabinet dit als een groot evenement waarvoor een 1G-beleid geldt. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zou dit vrijdagmorgen hebben gezegd, volgens de NOS. Een woordvoerder van de bewindsman heeft dit tegen Omroep Brabant ontkend.

Kuipers heeft wel gewezen op het massale karakter van een volksfeest als carnaval, maar er is nog niet besloten welke maatregelen dan nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Het kabinet moet hierover nog een besluit nemen en die beslissing is onder meer afhankelijk van het advies van het Outbreak Management Team.

Mocht een 1G-beleid gaan gelden, dan wil dat zeggen dat alle carnavalsvierders, ook als ze geboosterd zijn of recent van corona genezen, een recent negatief testbewijs moeten kunnen laten zien.

Op de vraag waarom carnaval als 'groot evenement' en niet als horeca-aangelegenheid wordt gezien, zei Kuipers: "Ik denk dat iedereen nog de herinnering heeft over hoe corona hier ooit begonnen is en wat dat vervolgens betekende voor aantallen patiënten over het hele land. Dus ik denk dat het antwoord op de vraag of dat een groot evenement is en of je daar infectierisico loopt, 'ja' is."