Poppodium 013 wil boete riskeren, LAB-1 doet niet meer mee aan nachtactie

Poppodium 013 in Tilburg gaat door met de actie 'De Nacht staat op'. De uitgaansgelegenheid neemt een boete van 10.000 euro op de koop toe. De gemeente gaat die opleggen wanneer 013 zaterdagavond, zoals aangekondigd, coronabeperkingen naast zich neerlegt en toch om tien uur open gaat. "Dit is kennelijk het spel dat gespeeld moet worden", aldus 013-directeur Frens Frijns.

Eerder deze donderdag werd bekend dat bioscoop en evenementenclub LAB-1 in Eindhoven eieren voor zijn geld kiest en afhaakt uit angst voor maatregelen van de gemeente.

De landelijke actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Discotheken en andere nachtelijke uitgaansgelegenheden willen hiermee aandacht vragen voor het feit dat ze bijna twee jaar op slot zitten. I

n Brabant werd er mondjesmaat op gereageerd. In navolging van onder meer LAB-1 in de N8club in Helmond kondigde ook Poppodium 013 aan dat het een eigen invulling zou geven aan het protest.

'Openstelling is een belangrijk signaal'

"Het is in het belang van de jeugd, onze medewerkers, de artiesten en ons voortbestaan dat we open gaan", vertelt Frijns. "Tienduizend euro is een bak geld, maar ik vind dat ons programma een belangrijk signaal is naar de maatschappij dat er iets moet gebeuren. Het is niet voor niets dat het kabinet aan versoepelingen denkt, al zijn wij als 013 en de sector niet geholpen met openstelling tot middernacht. Dat lost niks op."

Chris de Zeeuw, eigenaar van LAB-1, was als een van de eersten in onze provincie van plan zijn zaak zaterdagnacht tot vier uur open te houden. Hij wil echter niet het risico lopen van een boete, sluiting of ontruiming. Burgemeester John Jorritsma van de gemeente heeft hiermee donderdagmorgen gedreigd, zo zei De Zeeuw. Jorritsma, vertegenwoordigers van uitgaansgelegenheden als LAB-1, De Effenaar en Dynamo en nachtburgemeester Siem Nozza hebben donderdag gesproken over ‘De Nacht staat op’. Volgen Nozza is het gesprek constructief verlopen en was er van beide kanten ruimte om elkaar aan het woord te laten. "Ik ben blij dat de waarde van de nacht weer aandacht heeft gekregen en ik heb Jorritsma wel eens strenger meegemaakt."

'Ik ben de baas'

De Zeeuw denkt er anders over, volgens hem was Jorritsma zeer resoluut. “Ik ben de baas en de politie luistert naar mij”, zou hij gezegd hebben. De politie heeft echter al aangekondigd dat ze komend weekend niet gaat handhaven, vanwege de aanhoudende werkdruk. “Maar voor hetzelfde geld stuurt de burgemeester dan de brandweer of andere handhavers op ons af en daar zit ik niet op te wachten”, vertelt De Zeeuw.

Hij mocht nog wel van tien tot twaalf uur zaterdagavond een ‘statement’ maken. “Maar de kosten van de organisatie van zo’n evenement wegen niet op tegen de baten”, verduidelijkt de uitbater van LAB-1. Hij had al dj’s laten contracteren en hoopt dat de afzegging hem niet te veel geld gaan kosten. Vanwege 'De Nacht staat op' worden in de lichtstad wel activiteiten gehouden in De Effenaar, Dynamo en de Subbar.

'Noodkreet wordt begrepen'

Studio040 laat weten dat er volgens de gemeente Eindhoven nog wel gesproken wordt met de nachtclubsector. “De burgemeester begrijpt de noodkreet, maar we kunnen niet toestaan dat een club om twaalf uur de deuren opent, terwijl alle andere horeca om tien uur dicht moet. Daarbij zitten er versoepelingen aan te komen”, aldus een woordvoerder tegen de lokale omroep.

Voor de gemeente Tilburg staat het buiten kijf dat iedereen zich aan de sluitingsregels moet houden, 013 dus ook en vandaar dat er met een boete wordt gedreigd. Een woordvoerder laat weliswaar weten dat de gemeente het gesprek met de uitgaanssector 'met charme' ingaat, maar ook dat er bij overtreding van de regels niet te marchanderen valt.

'Goed contact met de ondernemers in Helmond'

In Helmond is de N8club voor zover bekend de enige zaak die zaterdagnacht de deuren opengooit. Ook de gemeente Helmond is duidelijk wanneer haar wordt gevraagd hoe ze tegen deze actie aankijkt. Een woordvoerder zegt dat aan de sluitingstijd van tien uur in principe niet getornd mag worden. Toch lijkt er enige opening. "Omdat er nog gesproken wordt – ook in het licht van de aangekondigde protestactie en het zoeken naar perspectief voor de komende tijd – lopen we niet op de zaken vooruit. We hebben goed contact met de ondernemers in Helmond, maar we wachten de ontwikkelingen op dit moment af."