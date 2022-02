Nachtclubs gooien de deuren open, maar Brabant kijkt de kat uit de boom

Bioscoop en evenementenlocatie LAB-1 in Eindhoven doet zaterdag 12 februari mee aan ‘De Nacht staat op’. Voor zover bekend is het de enige is uitgaansgelegenheid in Brabant die toegezegd heeft mee te doen aan de protestactie. Nachtclubs en discotheken die al twee jaar dicht moeten blijven vanwege corona, willen dan de deuren opengooien. Ze hebben geen zin om langer op het kabinet te wachten.

Hij gaat verder: "Ik ben hier in 2019 begonnen en heb niet voor niets twee ton geïnvesteerd in een klimaatbeheersingssysteem. Geen zorgen dus. Of er meer zaken in Eindhoven meedoen? Dat weet ik niet, ik ga eens contact opnemen met collega’s.”

De Eindhovense nachtburgemeester Siem Nozza ondersteunt het initiatief: “Het idee is ontstaan in Amsterdam. Iedereen wil open, maar ik weet niet of iedereen dezelfde bedoeling heeft. In Amsterdam willen ze bijvoorbeeld na de start niet meer dicht. Hier kijken we het nog even aan.” Ook is het volgens Nozza de vraag hoe de veiligheid zal worden gewaarborgd.

Club W en P79 in Den Bosch zouden ook best aan ‘De Nacht staat op’ willen meedoen. Uitgaanscafé P79 heeft zelfs al contact opgenomen met de gemeente. Ze hoopt op een eenmalige, ludieke activiteit. Club W laat weten dat het vooral in gesprek wil blijven met de gemeente en dat deze dans- en nachtclub mogelijk ook van de partij is wanneer de actie heel groot gaat uitpakken.