Bioscopen staan niet te springen om open te gaan met toegangstesten

Bioscopen in onze provincie zijn opgelucht dat ze mogelijk weer open mogen, maar zien wel problemen met de verplichte coronatoegangstest. Dat blijkt uit een belronde van Omroep Brabant. Volgens het AD maakt het kabinet dinsdagavond in de persconferentie bekend dat de bioscopen onder voorwaarden weer open mogen.

“Als de ziekenhuisbezetting blijft dalen, gaan de verruimingen vanaf volgende week in”, zo schrijft de krant. Met behulp van toegangstesten kunnen volgens de krant bioscopen en andere ‘doorstroomlocaties’ dan ook weer open. De bioscopen zijn sinds december gesloten.

Bij bioscoop Biobest Theater in Best zijn ze blij dat ze mogelijk weer open mogen, maar de vlag gaat zeker niet uit. “We zien echt op tegen de toegangstesten, daar zijn we geen fan van”, benadrukt eigenaar Thomas Hoedt. “Ik weet niet of mensen de moeite willen doen om zich te laten testen om even naar de film te gaan.”

“Het controleren van die toegangstesten vraagt ook om extra personeel”, weet Hoedt. En dus is het volgens hem maar de vraag of je dit terugverdient. “Het is ook onduidelijk of de horeca dan open mag." Hoedt weet nog niet of hij meteen de deur opent, als het weer mag. "Bovendien zijn veel films uitgesteld door de lockdown.”

Ook Lab-1 in Eindhoven laat weten 'sceptisch' te zijn over toegangstesten. "We weten nog niet of we dan wel open zouden gaan. We kunnen beter wachten totdat we zonder beperkingen open kunnen", zegt Chris de Zeeuw voor Lab-1 in Eindhoven.

Beren op de weg

“Dit had ik niet aan zien komen”, zo reageert Laban Duijnhouwer, eigenaar van servicebioscoop Hollywoud in Almkerk. “Ik sta voorzichtig te springen, maar ik zie nog wel een aantal beren op de weg”, zo is zijn eerste reactie.

“Mensen willen na al die tijd echt wel weer een dagje uit. Ik denk dat mensen zich daarom best willen laten testen. Belangrijk is wel dat het gratis is, om het laagdrempelig te houden.” Hij benadrukt dat nog veel onduidelijk is. “Belangrijker is dat het vaccineren snel gaat, dat gaat onze redding worden.”



'Onhaalbaar'

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) noemde een coronatest eerder al onnodig. Steker nog, de NVBF trok zich in maart terug uit een pilot.

“Sneltesten in de bioscoop zijn praktisch en economisch onhaalbaar én hebben daarnaast geen toegevoegde waarde voor de al volkomen veilig ingerichte bioscopen”, zo zei de branche toen. Als dat dan toch een vereiste is, dan moeten de coronatesten volgens de branchevereniging wel gratis zijn.

