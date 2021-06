'Verplichte toegangstest voor nachtclubs houdt de spontane bezoeker tegen'

Time Out-eigenaresse Veronique Vesters op een lege dansvloer (foto: Omroep Brabant). vergroot

Ondanks de aangekondigde versoepelingen die volgende week zaterdag ingaan is het enthousiasme vanuit de nachtclubs en discotheken nog wat onderdrukt. "Er kan weer veel, maar de spontaniteit voor nachtelijke stappers is nog ver te zoeken", concludeert eigenaar Veronique Vesters van de Time-Out in Gemert.

De grootste nachtclub van Brabant was al langer onafhankelijk van spontane bezoekers. "Wij houden evenementen waarvoor je kaarten moet kopen", legt Vesters uit. "Je plant dan je uitstapje. Om bij ons binnen te komen heb je een negatieve test nodig. Daar hou je dan ook rekening mee."

Maar als je na een verjaardag nog even wilt dansen in de disco, ga je niet eerst twintig minuten rijden om een test te doen, vertelt Vesters. "Ik snap dat veel collega's daarom de deuren nog gesloten houden."

Eerste stap vooruit

Voor de eigenaar van de Time-Out zijn de versoepelingen een fijne tussenstap. "Maar ik hoop toch wel dat we halverwege de zomer die toegangstest achterwege kunnen laten."

Of al haar collega's tot deze versoepelingen kunnen wachten, betwijfelt ze. "De steun die we van de overheid krijgen, helpt enorm. Maar op het moment dat je weer een klein beetje gaat verdienen, gaat dat weer van je steun af en ga je er soms op achteruit. Ik weet dat er veel schrijnende gevallen zijn waar al uitstel op de huur is verleend en uitstel van andere andere vaste lasten. Het is de vraag of dit door iedereen ingelopen kan worden."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.