'Alsof je de loterij hebt gewonnen', horecabaas Johan de Vos door het dolle

Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda. vergroot

Vanaf volgende week zaterdag kunnen Oranjefans weer EK-wedstrijden op grote schermen op het terras of in het café kijken. Ook kan een bezoek aan de kroeg of club tot diep in de nacht doorgaan. "Het is echt alsof je de loterij hebt gewonnen. Deze zomer ziet er nu wel even rooskleuriger uit dan die van vorig jaar", beschrijft horecaondernemer Johan de Vos uit Breda.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

"Dit geeft zo'n enorme boost. Dat is eigenlijk niet te omschrijven. Eindelijk weer eens goed nieuws", zegt De Vos, die in Breda café Boerke Verschuren uitbaat, waar voor de pandemie bijna 900 mensen terechtkonden. Hij is blij dat hij vanaf 26 juni grote tv-schermen mag neerzetten om voetbalwedstrijden te kijken met een groot publiek. "En de 27e is meteen de achtste finale van het Nederlands elftal, dat is meteen in de roos."

Een volle zaak vol voetbalfans levert volgens de Vos al gauw tienduizenden euro's omzet op. Maar de versoepelingen zijn vooral mentaal een grote meevaller na alle klappen die de horeca door de pandemie kreeg, zo legt hij uit. Dat er ook een einde komt aan verplicht vervroegde sluitingstijden, noemt de ondernemer zo mogelijk een nog grotere opsteker.

Verzet tegen maatregelen

Johan de Vos verwierf de afgelopen coronaperiode bekendheid door zijn verzet tegen de coronamaatregelen. De horecaman zocht regelmatig de spotlight om zijn ongenoegen te uiten over de maatregelen die in zijn ogen de horecasector te hard raakte. In maart van dit jaar organiseerde hij nog een 'terrassenactie', waarbij hij zijn terras tegen de regels in open gooide. Op last van de gemeente moest hij stoelen al snel weer binnenhalen.

Ook protesteerde hij luidkeels tegen de 538 Oranjedag die in Breda zou moeten worden gehouden, terwijl bij de horeca de deuren gesloten moesten blijven. Uiteindelijk werd die dag in april helemaal afgelast.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.