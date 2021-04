Horecabaas Johan de Vos: 'Kabinet met ballen had zelf dit besluit genomen'

Een kabinet dat ballen had gehad, had zelf het besluit genomen om de op 24 april geplande 538 Oranjedag niet door te laten gaan. Dat zegt horecaondernemer Johan de Vos uit Breda.

De Oranjedag, waar 10.000 bezoekers bij mochten zijn, leidde tot heftige reacties bij horeca-ondernemers in de stad. Die beschouwden het evenement 'als een dolksteek in de rug', omdat zij al maandenlang hun deuren gesloten moeten houden.

Volgens De Vos, die met organisator Radio 538 overlegde over mogelijke samenwerking met de lokale horeca voor het evenement, kent dit soort besluiten alleen maar verliezers. "Emotioneel scheelt dit een slok op een borrel, dat je niet hoeft te luisteren naar een evenement in je achtertuin. Maar meer kan ik er intussen ook echt niet van maken", verzucht De Vos. Hij leidde eerder al een grote groep horecaondernemers uit Breda, die ludieke acties bedacht als protest tegen het sluiten van de horeca.

Ingewijden in Den Haag hebben gemeld dat er versoepelingen van de coronamaatregelen voor de horeca aankomen per 28 april. Daarbij kunnen de terrassen onder voorwaarden weer heropenen. Er wordt naar verluidt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één tafeltje of meer als de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard gaan met een eindtijd.