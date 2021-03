Johan de Vos opent zijn terras in Breda en het zit meteen vol

Het terras wordt weer afgebroken (foto: Ronald Strater) Foto: Ronald Strater Op het terras in Breda Op het terras in Breda Volgende Vorige vergroot 1/4 Het terras wordt weer afgebroken (foto: Ronald Strater)

De terrassen van café Boerke Verschuren in Breda stonden nog maar net buiten of ze zaten al helemaal vol. Uitbater Johan de Vos protesteerde daarmee tegen de lockdownregels die volgens hem veel horecazaken de kop kosten. Na ongeveer een half uurtje moest het terras op last van de gemeente weer worden afgebroken.

Janneke Bosch

Kort daarvoor werden de eerste biertjes en wijntjes onder applaus van de bezoekers uitgeserveerd. In no-time zaten alle tafeltjes op het terras vol. Na ongeveer een half uurtje meldden zich enkele boa's bij het terras. Na een kort gesprek met Johan de Vos moet het terras weer worden afgebroken. Tafeltjes worden op hun kop gezet. Mensen blijven met hun biertje nog in de hand staan op de plek waar net nog hun tafeltje stond.

"Daarnet stond alles er netjes bij. En nu zie je wat je krijgt: iedereen kruipt weer door elkaar heen. Dat is juist wat je niet wil, toch?", zegt Johan de Vos. Hij weet nog niet hoe hoog de boete is die hij krijgt. "Daarover wordt nog overlegd, begrijp ik. Alles wat minder is dan 4000 euro is meegenomen."

Hij hoopt wat bereikt te hebben met zijn protestactie. "Ik hoop dat iedereen gezien heeft wat er mogelijk is. Kies gewoon voor het veilige, voor het reguleerde in plaats van de 'park-setting'." De Vos doelt op de parken die volstroomden met mensen met het mooie weer, terwijl de terrassen gesloten moesten blijven.

Een van de gasten op het terras was Guido Weijers. Hij mocht onlangs een proefvoorstelling spelen met publiek. "Ik kwam hier toevallig langslopen. Het is op anderhalve meter, in de buitenlucht, er kan hier niets gebeuren."

Twee jongens hadden ook meteeneen tafeltje te pakken. "We doen dit ook om mee te demonsteren. Om Johan en de andere horecaondernemers een hart onder de riem te steken." Even verderop zitten twee vrouwen. "Dit moet gewoon kunnen", vinden ze. Ook als het betekent dat ze straks iemand besmetten met het coronavirus? "Dat is dan hun eigen schuld!"

De Vos had al eerder aangekondigd dat hij dinsdag zijn terras ging openen. Aanvankelijk kreeg hij veel bijval van andere horecazaken die mee wilden doen met de protestactie. Maar toen puntje bij paaltje kwam, kozen veel uitbaters voor een andere manier van actievoeren.

De Vos is niet bang voor de boete. Mensen willen nu eenmaal op het terras zitten, zegt hij. "Dat is dan maar zo. Grapperhaus kan alles verbieden wat hij wil in het leven, maar de zon kan hij niet verbieden." Daarnaast heeft hij een kleine crowdfundingactie opgezet om de boete te betalen. "Mensen wilden graag helpen, hoorde ik. Anders was die boete gewoon op de stapel gegaan bij de andere betalingsregelingen."

