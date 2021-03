Gevel van Boerke Verschuren onder de ketchup, maar Johan de Vos zet door

De tekst zoals die is aangebracht (foto: Johan de Vos). Werk aan de winkel bij het café in Breda (foto: Ilse Schoenmakers). Volgende Vorige vergroot 1/2 De tekst zoals die is aangebracht (foto: Johan de Vos).

Johan de Vos heeft het extra druk deze ochtend. De eigenaar van Boerke Verschuren in Breda was al van plan om de tafels en stoelen schoon te maken, omdat hij later deze dinsdag zijn terras wil openen. Maar nu blijken die besmeurd te zijn met ketchup. Ook de gevel is ermee bevuild. Verder zijn er pamfletten aangebracht met teksten als ‘Opengaan is bloed aan je handen’ en ‘Opruiing bij wet verboden’.

De teksten zijn gericht aan Johan de V. (de Vos dus) en Paul D. (Depla, de burgemeester van Breda, die begrip kan opbrengen voor de omstreden openstelling van terrassen.

"Laf dat dit is gebeurd terwijl er niemand van ons was."

Het is niet bekend wie achter het ketchupprotest zit, wel is duidelijk dat de dader het geen goed idee vindt dat De Vos zijn terras later deze dinsdag gaat openen. De uitbater laat zich niet uit het veld slaan. Hij ziet het nog steeds als een plicht - en niet als 'burgerlijke ongehoorzaamheid' - om dit protest door te zetten.

De Vos, die ook voorzitter is van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland, zegt dat hij niet geschrokken is. Wel vindt hij het jammer dat er op deze manier actie is gevoerd. "Het is laf dat dit is gebeurd, terwijl er niemand van ons in de buurt was. Ik was liever het gesprek aangaan", zo zei De Vos tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

"Ik ga zeker de camerabeelden bekijken."

Om de ketchup kon hij nog wel lachen, als een boer met kiespijn: “Het is wel zonde van al die ketchup, die had de dader beter voor een tosti kunnen bewaren.” Misschien kan het De Vos toch nog inspireren tot een ludieke actie, zo zei hij. "Ik denk erover om tosti's te gaan verkopen of weg te geven, maar dan zonder een bakje met ketchup. Gelukkig is het overigens geen bloed en krijgen we de boel snel schoongemaakt."

Mogelijk is op camerabeelden te zien wie de actie heeft uitgevoerd. De Vos "Ik heb het voorlopig veel te druk om die te gaan bekijken, maar dat ga ik zeker doen."

De Vos heeft de handen vol aan het openstellen van zijn terras, later deze dinsdag. Hij is een van de weinige horecabazen in ons land die dit uiteindelijk toch gaan doen. De meeste collega’s die dit vorige week ook aankondigden, hebben, zo lijkt het, eieren voor hun geld gekozen. De Bredase horecabaas vindt juist dat hij niet meer kan terugkrabbelen. Hij blijft vastberaden om zijn terras op de Ginnekenmarkt in Breda even na twaalven te open. Ook gaat hij drank serveren, volgens De Vos gebeurt dit op verantwoorde wijze.

Burgemeester Paul Depla zei in eerder stadium het horeca-statement te begrijpen. Tegelijkertijd wijst hij erop dat exploitatie niet is toegestaan en er gehandhaafd wordt. Dat kan leiden tot boetes van 4000 euro.

In Tilburg vindt een ludieke actie plaats, hier worden paspoppen op terrassen geplaatst. Elders zet personeel van cafés en restaurants tafels en stoelen buiten, maar vrijwel overal worden de terrassen afgezet en kunnen potentiële gasten er niet gaan zitten voor een kop koffie of een biertje.

