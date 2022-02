Ook 013 gooit deuren open tijdens protestactie 'De Nacht staat op'

Archieffoto: Gijs Franken

Poppodium 013 in Tilburg doet mee aan ‘De Nacht staat op’. Eerder was bekend geworden dat LAB-1 in Eindhoven en de N8club in Helmond volgende week zaterdag ook ’s nachts open gaan. ‘De Nacht staat op’ is een landelijke actie van discotheken om duidelijk te maken aan het kabinet dat ze lang genoeg dicht zijn gebleven vanwege de coronacrisis.

In tegenstelling tot een aantal uitgaansgelegenheden buiten Brabant gaat het bij 013, LAB-1 en de N8club op 12 februari om een eenmalig protest.

