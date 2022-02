Gemeenten in wachtkamer voor polonaise: besluit kabinet is leidend

De meeste gemeenten in Brabant willen eerst een officieel besluit van het kabinet afwachten voordat ze de vlag uitsteken om carnaval te vieren. De meeste burgemeesters zijn niet zo uitgesproken als burgemeester Jack Mikkers uit Den Bosch. Die zei donderdagavond dat hij positief is over de kansen voor het carnaval in Oeteldonk na de versoepelingen die het kabinet van plan is door te voeren.

Burgemeester Wobine Buijs-Gloudemans van de gemeente Oss zegt dat de gemeente 'een veilige vorm kan vinden om dit gezellige feest te vieren.’ Maar ze meldt ook dat Oss zich houdt aan landelijke richtlijnen. ”Woensdag hebben wij een overleg met de horeca en carnavalsverenigingen over hoe we carnaval met elkaar in kunnen richten in Oss”, zo vertelt Buijs.

'Lokaal karakter in Land van Cuijk'

Ook de nieuwe gemeente Land van Cuijk hakt nog even geen knoop door. Al is er wel nauw contact met politie en horeca. “Afhankelijk van de besluiten volgende week verwachten we we dat carnaval een meer lokaal karakter krijgt in het Land van Cuijk", zo zegt de gemeente. "Daarbij speelt ook mee dat de grotere evenementen als de Kuukse Kroegentocht en de Lichtjesoptocht in Boxmeer niet doorgaan. En de Metworstenrennen in Boxmeer zijn dit jaar zonder publiek.”

De gemeente Eindhoven laat in een eerste reactie weten dat ze eveneens op het vinkentouw zit. Een beslissing is er nog niet, al wordt benadrukt dat burgemeester John Jorritsma de landelijke regels zal handhaven. Hij wil niet vooruitlopen op de consequenties van eventuele versoepelingen. Over het aan te kondigen maatregelenpakket zal nog overleg plaatsvinden tussen de gemeenten en diverse partijen, waaronder horeca en andere gemeenten.

