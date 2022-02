Oud-skeletonner Lars volgt trainingsmaatje Kimberley op medaillejacht

Oud-skeletonner Lars Arts uit Cuijk had misschien ook wel op de Olympische Winterspelen kunnen staan, als hij niet was gestopt in 2013. Hij kijkt zaterdag daarom vol spanning naar skeletonster Kimberley Bos, die kans maakt op een medaille. "Door haar te volgen, ben ik er voor mijn gevoel toch wel bij."

Lars volgt de spelen op de voet. Hij had er immers zomaar zelf kunnen staan. "Dat klopt, het is een olympische droom die helaas niet in vervulling is gekomen", vertelt hij in het programma Brabant Vandaag van Omroep Brabant.

Elf jaar geleden begon hij met skeleton, als een grapje. "Ik reageerde op een oproep van de Bobsleebond. Ze zochten mensen die het olympisch avontuur wel aandurfden. 'Dat durf ik', dacht ik. Vanaf dat moment ben ik verslaafd geraakt door de snelheid en adrenaline van de sport", vertelt Lars.

Toch stopte hij er in 2013 weer mee. "Je moet op een gegeven moment keuzes maken in het leven. Ik was drie jaar aan het pionieren en maakte echt stappen. Op een gegeven moment draaide NOC*NSF de geldkraan dicht. Dan begin je als atleet helemaal opnieuw, dus dat is het moment waarop ik de keuze heb gemaakt om te stoppen, terwijl Kimberley Bos door is gegaan. En ja, kijk waar ze nu staat. Dat is super vet."