FC Eindhoven blijft winnen, Helmond Sport gelijk tegen tiental Telstar

FC Eindhoven heeft vrijdagavond met 1-2 gewonnen op bezoek bij TOP Oss. Het is de vijfde zege op rij voor de ploeg van trainer Rob Penders. Helmond Sport speelde een uur tegen tien man van Telstar, maar moest genoegen nemen met een punt.

TOP Oss hoefde het niet te stellen zonder de clubtopscorer. Kay Tejan maakt al het hele seizoen indruk in het rood-wit van de ploeg van trainer Bob Peeters. Dat was in het duel met de provinciegenoot niet anders. Kort na een opstootje en het moment dat de thuisploeg wat meer fysieke strijd ging leveren, zorgde de spits met een rake omhaal voor de gelijkmaker.

Het leek er vervolgens lange tijd op dat het bij een gelijkspel zou blijven. Tot Jasper Dahlhaus ineens oog in oog stond met TOP Oss-goalie Norbert Alblas. De buitenspeler faalde niet en schoof de bal in het doel: 1-2. Alblas had kort voor tijd nog wel een antwoord op de strafschop van Charles-Andreas Brym. Hij stopte de inzet, maar meer dan een persoonlijk succes was het niet voor de goalie. Het bleef 1-2. Daardoor kan FC Eindhoven, dat concurrenten punten zag morsen, voorzichtig dromen van meer dan een vijfde plek. TOP Oss zakt een plek op de ranglijst en staat nu dertiende.

LEES OOK: FC Eindhoven wil promoveren, clubman Pascal Maas rust niet voor dat lukt

Helmond Sport-Telstar 2-2

Een wedstrijd vol spektakel! Helmond Sport keek na iets meer dan een kwartier al tegen een achterstand aan. Rein Smit bracht Telstar met een intikker op 0-1. Een kwartier later werd de doorgebroken Aaron Bastiaans onderuit getrokken. Roman Tugarinov moest met rood vertrekken, het was het startsein voor een Helmonds offensief.

Kort voor rust was Jellert van Landschoot dicht bij de gelijkmaker, maar zijn uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied spatte uiteen op de lat. Een minuut later was Arno van Keilegom wel trefzeker met een schot van afstand: 1-1.

Na rust kwamen de tien van Telstar compleet tegen de verhouding in weer op voorsprong. Sven van Doorm zorgde met zijn treffer voor frustratie bij de thuisploeg. Lang duurde dat niet, want al vrij snel wist Jelle Goselink Helmond Sport weer naast Telstar te schieten: 2-2. Verder dan die gelijkmaker kwam de ploeg niet in het SolarUnie Stadion, waardoor het genoegen moest nemen met een punt.