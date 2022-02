Familie Franjic trots op olympische zonen: 'Maar ik durf niet te kijken'

Janko en Jelen Franjic debuteren deze winter op de Olympische Spelen. Vrijdag werd bekend dat Jelen maandag in de tweemansbob zit. Samen met zijn oudere broer Janko zit hij later ook nog in de viermansbob. Moeder Biljana en vader Mario kijken met trots naar hun twee zonen, al zitten ze maandag wel anders voor de tv.

De familie Franjic heeft de afgelopen maanden wat spannende momenten meegemaakt. Eerst was het spannend of het bobsleeteam wel naar de Olympische Spelen mocht. De ploeg kwalificeerde zich volgens de internationale normen, maar de eisen van NOC*NSF waren strenger. “Het was op het randje. Dat ze het afgelopen jaar geen mogelijkheid hadden tot trainen, werd als verzachtende factor gezien. Waardoor ze toch mochten gaan.”

Dat nieuws kwam twee dagen nadat het team in het Zwitserse Saint-Moritz bij de laatste kans niet wist te voldoen aan de Nederlandse eisen. “Er was echt superveel verdriet. Twee dagen later kwam het bericht. Eerst waren er tranen van verdriet, daarna van blijdschap”, zegt moeder met een lach. Ze wist dat er goed nieuws was toen ze de jongste van de twee zoons thuis hoorde schreeuwen. “Ik was thuis aan het werken, zat in een vergadering via teams. Maar toen ik hem hoorde ging ik naar beneden en stond ik ook te schreeuwen. Haha, dat heeft iedereen gehoord.”

Vervolgens werd de technisch directeur positief getest op corona, terwijl ze die dag allerlei klusjes met hem hadden gedaan. “Dan moet je een paar dagen afwachten of zij ook niet positief zijn. Op die momenten hebben we allemaal meegeleefd.”

Het pakte allemaal goed uit, ze vertrokken met het vliegtuig richting China. Na de openingsceremonie, die indrukwekkend was voor de broers, was er contact tussen de bobsleeërs en het thuisfront. “We hebben eerst gekeken, maar het was nog even zoeken. Ze hadden allemaal een TeamNL-muts én mondkapje op. Daarna hebben we meteen gebeld.” Het ging over het wow-effect bij het binnenlopen van het stadion, de speech van de olympische president, de vlag die gehesen werd en het John Lennon-nummer Imagine. “Ze kregen kippenvel.”

Daarna kwam er weer een spannend moment. Janko en Jelen waren zeker van een plek in de viermansbob, maar er was ook nog een plek te vergeven in de tweemansbob. De ouders wisten al eerder dat het tussen hun twee zoons zou gaan. "Ze hebben een soort competitie gehouden. Maar ik wilde er niets van weten. Moet ik dan ‘bravo’ en tegelijkertijd ‘jammer’ zeggen? Het was echt lastig, gaf me een dubbel gevoel."