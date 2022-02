Coronanieuws: 9.475 besmettingen in Brabant, opnieuw een daling

12.36

Het openbaar vervoer in Den Haag ondervindt veel hinder van de protestactie tegen de coronamaatregelen. "Wij rijden nog steeds om het centrum heen want er is geen doorkomen aan", zegt een woordvoerster van vervoersorganisatie HTM. Vanaf het Malieveld tot het Binnenhof staan honderden voertuigen, vooral trucks en personenauto's. De weg is geblokkeerd. "Het is gewoon wachten tot de politie het weer veilig acht, tot die tijd moeten we omrijden."