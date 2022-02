'De tap is gevuld', poppodium 013 is klaar voor ouderwets avondje dansen

Formeel mag het niet, maar zaterdagavond openen verschillende poppodia en discotheken in Nederland de deuren voor publiek tijdens de protestactie 'De nacht staat op'. Een avondje dansen met optredens van verschillende artiesten tot vier uur 's nachts. Bij 013 in Tilburg zijn ze er helemaal klaar voor.

"1300 kaarten waren binnen één minuut weg. Er is plek voor meer mensen, maar we beperken het bewust, dat houdt het beheersbaar en dan kunnen mensen toch nog wat afstand houden."

Het poppodium was door de coronamaatregelen maanden dicht. "Van stilstand moeten we nu opeens weer rennen. De mensen zijn nog een beetje roestig en moeten er weer in komen, maar ze zijn professioneel en goed getraind genoeg om zo'n avond snel van de grond te krijgen."

De gemeente kan een fikse boete opleggen. Die neemt 013 voor lief. "Ik verwacht niet dat er gehandhaafd wordt. Maar als we een boete krijgen of moeten ontruimen dan accepteren we dat. We roepen onze bezoekers ook op om meegaand te zijn. Er is geen extra beveiliging maar een extra boodschap voor het publiek is goed. Het is toch een bijzondere avond."