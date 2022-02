Coronanieuws: trucks in Den Haag vanwege coronaprotest

23.47

De derde dosis van een Pfizer- of Modernavaccin, de zogenoemde boosterprik, wordt vier maanden na toediening minder effectief, meldt het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC op basis van een nieuwe studie. Twee maanden na de booster biedt het vaccin 87 procent beschermen tegen ziekte waarbij bezoek aan de eerste hulp nodig is, maar na vier maanden was dat nog maar 66 procent. En tegen ziekenhuisopname was de bescherming twee maanden na de booster 91 procent. Na vier maanden was dat gedaald naar 78 procent.