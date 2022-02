Coronanieuws: 'vrijheidskonvooi' veroorzaakt overlast in Haagse binnenstad

23.50

Diverse uitgaansgelegenheden in Noord-Brabant doen deze zaterdagavond mee aan 'De Nacht staat op'. Dit is een landelijke actie waarmee discotheken en nachtclubs aandacht willen vragen voor het feit dat ze al twee jaar op slot zitten. In Tilburg doet Poppodium 013 mee, in Eindhoven zijn tot na middernacht De Effenaar, Dynamo en Subbar open en ook in de N8club in Helmond kan tot zaterdagnacht vier uur gefeest worden. Alle zaken zijn op de hoogte van het feit dat de gemeente handhavend gaat optreden.