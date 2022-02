Laatste rondje voor Peter de stadsdichter die overleed aan keelkanker

Breda heeft in stijl afscheid genomen van Peter van Rosendaal (58) alias Peter de stadsdichter. De flamboyante paradijsvogel, een bekend persoon in zijn stad, overleed woensdag aan keelkanker. Zaterdag werd de kist met Peter op een grote Amerikaanse auto door zijn geliefde Valkenbergpark gereden waar vrienden en bekenden een erehaag vormden.

Iedereen in Breda kende Peter van Rosendaal eigenlijk wel. Een markant figuur die de binnenstad lachend, drinkend, zingend of gedichten voordragend extra kleur gaf. De laatste tijd ontbrak Peter echter in het straatbeeld. Hij had (uitgezaaide) keelkanker en overleed afgelopen woensdag.

"Het Valkenberg is echt het park van Peet", vertelt Joyce van der Sanden, een goede vriendin van de overleden Peter van Rosendaal. "Hij was er altijd en was ook echt een bekend figuur in Breda. Op zijn blote voeten en zijn kleurige kleren en dreadlocks. Er mochten maar honderd mensen bij de crematie zijn en er wilden meer mensen afscheid nemen. Vandaar een rondje door het park."

"Peter droeg in het park vaak gedichten voor", zegt vriend Rino Driessen, die de Dodge door het Valkenberg heen rijdt. "Daarom noemen ze hem ook Peter de stadsdichter. Hij zei altijd dat hij op vakantie was in Nederland en dit zijn tuin was. Iedereen kende hem ook."

"De gedichten gingen over van alles en nog wat. Over een vlinder of over god. Maar vooral over liefde, liefde en nog eens liefde. Peter was altijd zichzelf en vooral erg lief. Vandaag is zijn laatste rondje in het park en ik mis hem nu al elke dag."

