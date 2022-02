Alle meisjes willen de nieuwe Ireen Wüst worden: 'Onze schaatsclub zit vol'

Toekomstige schaats talentjes kijken naar verrichtingen van hun heldin Ireen Wüst (foto: Jan Peels)

Voor de wedstrijd van Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong bij de ploegenachtervolging in Peking wordt de schaatstraining zaterdagochtend in Tilburg even stilgelegd. De kinderen die wekelijks trainen op de Ireen Wüst IJsbaan, zijn onder de indruk van hun Olympische held.

"Ik train hier vijf keer per week", vertelt Martha Breemer op het ijs van de Ireen Wüst IJsbaan. Samen met vijftien andere kinderen staat ze elke week op haar wedstrijdschaatsen. In de hoek van de ijsbaan is op een scherm te zien wat er op het zelfde moment het olympisch ijs in Peking gebeurt. " "Er zitten echt wel talentjes tussen", vertelt trainster Jolene Verbraak trots. "Zeker bij de jongste categorieën zijn er aantal die altijd op het podium eindigen. Ik heb Ireen, als lid van onze club, ook vanaf het begin meegemaakt en dan is het heel bijzonder om haar daar nu te zien", zegt Jolene. "Ik ben heel erg onder de indruk en ik wil later net zo goed worden als Ireen", zegt een van de schaatsmeisjes met een grote glimlach.

"Je moet gewoon veel oefenen om sneller en beter te worden."

Jeroen Happel van IJsclub Tilburg ziet een 'Wüst-effect'. "Het aantal aanmeldingen heeft de laatste tijd weer een enorme vlucht genomen, zeker in aanloop naar de Olympische Spelen. Het is gigantisch druk, sterker nog we zitten vol", vertelt Jeroen. "Ze willen eigenlijk allemaal de nieuwe Ireen worden en je weet maar nooit, want Ireen is ook net na de jeugd echt doorgebroken. Ook Hiba Pals hoort bij de fanatieke jeugdrijders. "Schaatsen is heel belangrijk voor me, het is echt een deel van m'n leven", vertelt ze. "Je moet gewoon veel oefenen om sneller en beter te worden."