Enthousiasme na demonstratieve horecanacht, maar de boetes komen eraan

N8club en Plaza Feestcafé in Helmond kunnen beiden waarschijnlijk beiden een boete van de gemeente in de bus verwachten. Vooraf is bepaald dat lokale horeca die mee zou doen aan het evenement 'De Nacht staat op', 4500 euro moet betalen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Helmond. Bezoekers reageren wel enthousiast.

De gemeentewoordvoerder: "We vooraf in overleg met de twee zaken laten weten dat ze op een boete kunnen rekenen. We wachten nu de rapportage van de handhavers af. Als die hebben concluderen dat de cafés open waren, dan komt de boete hun kant op."

De kaarten waren bij beide zaken snel uitverkocht. Dat geldt ook voor 013 in Tilburg, dat binnen één minuut 1300 kaarten verkocht. In de kleine zaal konden de technoliefhebbers dansen, in de grote zaal waren optredens van verschillende artiesten zoals Lady Bee en Mad Miran.

013-directeur Frens kreeg uit handen van handhavers een boete overhandigd van 10.000 euro. "We wisten vooraf dat we die zouden krijgen", aldus een woordvoerder van de poptempel. "Dat nemen we voor lief. Die dwangsom was ingecalculeerd. Het was een geweldige avond. Echt waanzinnig. Het publiek was zo blij, dat ze weer konden stappen. Dat was voor iedereen wel even geleden."

In Eindhoven waren De Effenaar, Dynamo (Haven) en Subbar open. Subbar sloot op middernacht de deuren, naar eigen zeggen in overleg met de gemeente. Of er in Eindhoven boetes worden uitgedeeld, kon de gemeente zondag niet zeggen. "Dat beslissen we maandag, afhankelijk van de informatie die we van de handhavers krijgen."

Volgens de politie is alles in Eindhoven, Helmond en Tilburg goed verlopen en waren er geen noemenswaardige incidenten.