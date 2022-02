Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 50 vrachtwagens die door het dorp denderen, dat ziet Boerdonk niet zitten

Honderden boze Boerdonkers trokken zaterdagmiddag in een protesttocht door het dorp. Ze zijn fel tegen de plannen voor grootschalige zandwinning aan de rand van Boerdonk. Dat betekent dat vijftig keer per dag een vrachtwagen door het nu zo rustige boerendorp dendert. "Dit is de doodsteek!", roept actieleider Cor van den Tillaar.

Met sirenes, trekkers en tientallen spandoeken lieten de inwoners fel van zich horen. Meerdere keren schrikt iedereen op van de harde knallen van een carbidschieter. "Geen zandwinning in Boerdonk. Nu niet, nooit niet", scanderen de actievoerders. Het is het schrikbeeld voor de demonstranten. Een baggeraar uit Cuijk heeft namelijk plannen om grootschalig zand te gaan winnen in een flink gebied van zo'n 47 hectare. De baggerwerkzaamheden zouden dertig jaar gaan duren. De zandwinning zorgt ervoor dat er uiteindelijk een groot meer ontstaat.

"Het dorp sterft een langzame dood."

"Heel veel stof, heel veel zand en ook nog eens heel veel geluid", daarvoor vreest Van den Tillaar. Ook is het volgens hem straks niet meer mogelijk om nieuwe huizen te bouwen, omdat er simpelweg geen plek meer is. "Je krijgt steeds minder inwoners. Mensen willen hier dan niet meer wonen met die zware industrie. Het dorp sterft dus een langzame dood."

Honderden mensen liepen mee (foto: Omroep Brabant).

Ook over het meer dat overblijft, maken de inwoners zich zorgen. Ze zijn bang dat dit recreatiegebied in de toekomst ook voor overlast gaat zorgen. "Je krijgt dagjesmensen of zelfs een vakantiepark. Dan is het hier straks massa is kassa", zo verwijst een demonstrant gekscherend naar de lijfspreuk van vakantieparkentycoon Peter Gillis.

"Het gaat alleen maar om geld."

"Dit kan je toch niet maken in zo'n klein dorpje?", vertelt demonstrant Toon Timmers. "Het gaat alleen maar om geld. Hier wonen simpele mensen, laat die toch gewoon leven!", zo vindt hij. "Leg dat vijvertje maar in Den Haag ofzo!" De protestactie was niet voor niets zaterdag, want er was in gemeenschapshuis D'n Hazepot ook een politieke inloopdag over de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom wilden de inwoners juist op dat moment van zich laten horen. De plannen zijn nog lang niet definitief: er is nog geen vergunning aangevraagd. De Boerdonkers willen het idee vroeg de kop in drukken. "Wij gaan ons verzetten tot het bittere eind. Al moeten we naar de Raad van State. Wij geven nooit op."

De plek waar de zandwinner moet komen (foto: Geenzandindustrieboerdonk).