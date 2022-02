Jongetje zit vast in speeltoestel, brandweer haalt hem eruit

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Jongetje zit vast in speeltoestel, brandweer bevrijdt hem

Een jongetje is zaterdagmiddag vast komen zitten in een speeltoestel in Oosterhout. De brandweer wist het kind binnen een half uur te bevrijden.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het jongetje zat met zijn knie bekneld tussen twee planken van het speeltoestel aan de Parelmoervlinder. De brandweer heeft de plank verwijderd, waarna het jongetje los kon komen. Troostbeer

Ambulancepersoneel heeft het kind vervolgens nagekeken. Hij hield er geen ernstig letsel aan over en huppelde volgens omstanders zelf naar de ambulance. Hij kreeg na afloop nog een troostbeer van de ambulancebroeders.