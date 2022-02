112-nieuws: automobilist crasht in Eindhoven • gebouw Breda binnengevallen

01.17

Een automobilist is zaterdagavond gecrasht en met zeer hoge snelheid tegen een boom langs de Meerveldhovenseweg in Eindhoven tot stilstand gekomen. Dit gebeurde vlakbij het Kastelenplein. Hoeveel mensen in de auto zaten toen het ongeluk is niet bekendgemaakt. Een inzittende raakte bij de crash gewond. Deze had veel pijn aan zijn nek, torso en rug en is op een vacuüm matras een ziekenhuis is Veldhoven gebracht.