Man (19) aangehouden na zoveelste steekpartij bij azc in Budel

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision.

In het asielzoekerscentrum in Budel heeft zondagavond rond 20.30 uur opnieuw een steekpartij plaatsgevonden. Dat meldt de politie. Het steekincident gebeurde nadat er tussen meerdere bewoners een vechtpartij was uitgebroken. Een 24-jarige man werd daarbij in zijn been gestoken. Een 19-jarige man is aangehouden.

Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een 112-correspondent. De verdachte wordt overgebracht naar het bureau voor verhoor. Ook wordt een aantal getuigen gehoord. Veiligheidsrisicogebied

In en om het azc geldt sinds eind januari een noodverordening en het gebied eromheen geldt bovendien als veiligheidsrisicogebied. Mensen mogen geen voorwerpen meer bij zich hebben waarmee ze iemand kunnen verwonden. Burgemeester Ronald van Kessel voelde zich gedwongen tot de maatregelen door de reeks van steekpartijen en opstootjes van de laatste tijd. "Het is een zware maatregel, maar het ging zo niet langer." "Het is vooral de opeenstapeling van ernstige strafbare feiten. Ik voelde de urgentie: zo kan het niet langer. Het gaat om de bescherming van de bewoners en medewerkers", zei Van Kessel eerder tegen Omroep Brabant. Zevende steekpartij

Die maatregel lijkt dus vooralsnog weinig succes te hebben. De steekpartij van zondag was al weer de zevende in een paar maanden tijd. Bovendien kan de gemeente niet zomaar af van het azc: de vergunning loopt tot 1 juli 2024. De verantwoordelijken voor alle ellende in Budel zou een groep jonge zogenoemde veiligelanders zijn. Dat zijn mensen die in principe veilig terug kunnen naar het land van herkomst. LEES OOK:

Asielzoekerscentrum in Budel gaat komende twee jaar niet dicht Politie gaat preventief fouilleren na steekpartijen bij azc in Budel 'Dit kan zo niet langer', burgemeester over steekpartijen in azc Budel