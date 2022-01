Politie gaat preventief fouilleren na steekpartijen bij azc in Budel

Politie ter plekke bij het azc in Budel (archieffoto: Rico Vogels/SQ Vision).

Het gebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er nu preventief mag fouilleren. Het besluit is een reactie op onder meer de steekpartijen die in en bij het azc zijn gebeurd.

Eerder deze week stelde burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck al een noodverordening in. Belangrijkste punt daarin was dat mensen in en rondom het azc geen voorwerpen bij zich mochten hebben waarmee ze een ander zouden kunnen verwonden.

"De orde moet worden hersteld."