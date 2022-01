Asielzoekerscentrum in Budel moet nú weg, vindt merendeel gemeenteraad

De gemeente Cranendonck is helemaal klaar met het azc in de gemeente. De maat is vol. Na zes steekpartijen in slechts drie maanden is zowel de VVD-fractie als de oppositie het eens dat het centrum zo snel mogelijk weg moet.

Maar dat kan de gemeente niet zomaar doen. Het contract tussen de gemeente en het azc loopt namelijk tot 1 juli 2024. En afspraak is afspraak. "Normaal gesproken heb je dat gewoon na te komen, maar dit is een uitzondering", vertelt Carry van Rooij. Zijn partij Echte Lokale Aandacht Nu (ELAN) is altijd al tegenstander van het azc in de Nassau-Dietz Kazerne. "Kansloze asielzoekers zwerven door de dorpen, stelen uit winkels, vallen meisjes lastig en gebruiken veel alcohol en drugs."

Inmiddels ziet hij ook bij andere partijen het draagvlak afnemen. Dit komt onder meer door een recente reeks steekpartijen in het azc. "Ik denk toch dat de verkiezingen hier ook wel invloed op hebben", zegt hij hierover. "Maar ik ben blij dat ook andere partijen het licht zien."

Lokale partij Pro6 zegt wel nog voorstander te zijn van het azc. Volgens fractievoorzitter Bart Kraaijvanger vinden enkele partijen het opvangen van vluchtelingen in de gemeente nog altijd erg belangrijk.

VVD stelt mening bij

Een van de raadsleden die zijn mening over de opvang wel bijstelde, is Jordy Drieman. Hij is fractievoorzitter van de VVD in Cranendonck. "In 2021 hebben we als VVD ons vertrouwen opgezegd in het COA. De problemen worden steeds groter en er komt maar geen oplossing voor. Ondertussen stapelen de misdrijven zich op."

De raadsleden willen samen kijken of er een manier is om voortijdig onder het contract met het azc uit te komen, zodat ze niet tot 2024 met het probleem blijven zitten. Het college van B en W heeft gezegd dat ze ermee aan de slag gaan en heeft juristen opdracht gegeven om het verzoek te onderzoeken.

Minder asielzoekers

Ook onderzoeken zij of het mogelijk is om minder asielzoekers op te vangen dan de huidige capaciteit van 1500. Een aantal jaar geleden was er in Budel-Dorplein namelijk al een kleiner azc, met tussen de 250 en 300 bewoners. "Met een kleinere groep ging het veel beter, toen probeerden bewoners nog te integreren in onze gemeente", vertel Van Ooij erover. "De kinderen zaten op onze basisscholen en ze kwamen zelfs mee carnaval vieren."

De VVD denkt niet dat het opvangen van minder asielzoekers de oplossing is. "De dorpen zijn toe aan rust, dus ik denk dat we helemaal moeten stoppen met het azc", reageert Drieman.

Noodverordening

Sinds dinsdag is er een noodverordening in de gemeente Cranendonck, waardoor mensen in en om het azc niets bij zich mogen hebben waarmee ze iemand kunnen verwonden. De maatregel geldt tot midden februari en is bedoeld om nog meer geweldsdelicten te voorkomen.

